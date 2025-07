Sintonia em todos os sentidos! Duplas enfrentam testes sensoriais na décima Prova dos Casais Desafio não garantiu imunidade aos vencedores e nem vaga na DR ao pior desempenho, mas R$ 40 mil na conta Novidades|Do R7 03/07/2025 - 09h20 (Atualizado em 03/07/2025 - 09h20 ) twitter

Qual dos seus sentidos é o mais afiado? Reprodução/RECORD

Novamente divididas em duas funções, as duplas se jogaram na décima Prova dos Casais do Power Couple. Mas, dessa vez, ninguém estava vendado e eles precisaram aguçar todos os sentidos para se darem bem no desafio que, ao invés da imunidade, garantiu um prêmio de R$ 40 mil aos vencedores.

Pela quarta vez na temporada, Rayanne e Victor acumularam o maior saldo da semana e contaram com o poder de vetar um dos competidores da atividade em dupla. Com R$ 130 mil na conta, os atores impediram Nat e Eike, novamente, de participar da disputa.

No topo de uma torre, o “controlador” precisou orientar o “executor” durante um percurso com várias etapas. Em cada uma delas, o participante deveria utilizar um dos cinco sentidos (tato, paladar, visão, olfato e audição) para descobrir um código secreto e passar para o próximo setor. Apenas quando o orientado desvendasse todos os setores, o orientador poderia descer da plataforma e finalizar a prova.

A conclusão da missão em cada setor variou de acordo com as habilidades dos competidores. Seguindo a ordem das sensações, eles precisaram provar diferentes tipos de sabores; descobrir objetos em caixas utilizando apenas as mãos; identificar imagens em um ambiente com pouca luz; reconhecer aromas distintos em frascos; e distinguir sons variados.

Se liga no percurso:

Em qual posição você se daria melhor? Reprodução/RECORD

Garantindo explicações de ponta, dicas importantes, risadas de sobra e fortes emoções, Rafa Brites e Felipe Andreoli acompanharam de camarote o desempenho de cada dupla. Além disso, o casalzão ficou encarregado de alertar os participantes caso algum erro fosse identificado na execução da atividade.

Mostrando que a comunicação entre os companheiros de vida era fundamental na dinâmica, o apresentador deixou um conselho valioso antes mesmo de dar “start” no cronômetro: “Comuniquem-se [durante] a prova inteira”.

Confira:

Você também está amando os looks de frio? Reprodução/RECORD

Já que não estavam se vendo na Arena Power, os competidores colocaram as cordas vocais para jogo e a gritaria rolou solta. Cada casal usou a própria estratégia, mas todos tiveram como base as figuras correspondentes às cores de cada etapa, que o controlador tinha acesso nas gôndulas.

Na hora das experiências sensoriais, os “executores” deram tudo de si para mandar bem nas adivinhações e a memória afetiva ajudou bastante. Apesar de enfrentarem algumas dificuldades, todas as duplas conseguiram completar o desafio.

Olha só:

Você estaria preparado para todos os testes? Reprodução/RECORD

Após todos os testes, o ranking da prova de acordo com o desempenho teve Carol e Radamés em primeiro lugar, Tali e Rafa em segundo. Ray e Victor em terceiro e, por último, Adriana e Dhomini.

Para descobrir o tempo exato que cada dupla levou para concluir a missão, clique aqui.

Na Mansão, os apresentadores aumentaram ainda mais os ânimos dos competidores e revelaram que a diferença entre o primeiro e o segundo casal colocado foi de apenas 44 segundos.

Antes de anunciar quem era o campeão, Rafa relembrou que, ao invés da imunidade, o bônus do prêmio seria dobrado. Em seguida, parabenizou o casal Furlan com R$ 40 mil a mais na conta deles.

Veja o momento:

Curtiu a vitória deles? Reprodução/RECORD

Depois disso, a tensão dominou o sofá da sala com a formação da décima DR da temporada. Já votou na sua dupla favorita hoje?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Juntos são mais fortes! Confira os detalhes de todas as Provas dos Casais do Power Couple:

