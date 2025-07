Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Nat e Eike estão na décima DR do Power Couple Imunes nesta semana, os donos da Esfera do Poder indicaram um casal direto para os banquinhos Novidades|Do R7 02/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h57 ) twitter

Um deles será eliminado nesta quinta (3) Arte/R7

Após tantos desafios de tirar o fôlego, os casais que chegaram à reta final do Power Couple nem cogitam voltar para casa com a conta conjunta vazia. Para definir quais deles vão avançar no jogo e quem vai ficar só na vontade, a décima DR da temporada vai decidir o destino de Nat e Eike, Carol e Radamés e Adriana e Dhomini.

Após apontamentos calorosos e bate-boca de sobra, os três casais ocuparam os banquinhos e correm risco de eliminação. Agora, a responsabilidade está com você. Acesse o R7.com e não economize nos votos para tentar manter a sua dupla favorita na reta final do game.

Dessa vez, as coisas foram diferentes na formação da berlinda. Primeiro, os vencedores do leilão da Esfera do Poder foram revelados e, além da imunidade, eles ganharam a chance de indicar um casal diretamente para os banquinhos.

Com o lance de R$ 91 mil, Tali e Rafa levaram a melhor e se salvaram de passar sufoco nesta semana. Na hora de decidir qual dupla inauguraria a DR, eles não pensaram duas vezes e indicaram os pais da Pipa.

‌



As vagas seguintes, como de costume, foram mantidas para os competidores com o menor saldo do ciclo. Com R$ 79 mil na conta da semana, o casal Furlan se juntou aos oponentes.

Por último, a votação na lata determinou quem fecharia a formação. Acumulando três indicações, a corretora e o comunicador se deram mal e, com isso, correm risco de deixar o game.

‌



Já sabe qual deles terá o seu voto para seguir no reality? Corra para o R7.com e sente o dedo nos seus favoritos.

Nesta quinta (3), o top 4 da competição será formado com a eliminação de um dos três casais, não perca!

‌



O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Juntos são mais fortes! Confira os detalhes de todas as Provas dos Casais do Power Couple:

Garantindo imunidade na semana e um prêmio de R$ 20 mil aos vencedores, a Prova dos Casais é a oportunidade perfeita para os parceiros de vida competirem juntos na Arena Power. O desafio em dupla exige muita sintonia dos participantes, que precisam finalizar a missão no menor tempo possível para se dar bem; relembre todas as edições da temporada