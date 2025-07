Família Power! Filhos de Rafa Brites e Felipe Andreoli marcam presença na Prova dos Casais desta quarta (2) O último desafio em dupla do Power Couple fechou a Arena Power com chave de ouro Novidades|Do R7 01/07/2025 - 21h49 (Atualizado em 01/07/2025 - 21h49 ) twitter

Será que os pequenos estarão com os pais durante o desafio? Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 está chegando ao fim e, apesar de não morarem na Mansão com o elenco explosivo da temporada, Rafa Brites e Felipe Andreoli viveram o reality como ninguém. Sempre ativos nas redes sociais, eles fizeram questão de deixar o público por dentro dos bastidores e, nesta reta final da competição, seus familiares ganharam um privilégio a mais.

Os apresentadores aproveitaram as férias escolares de Rocco e Leon, filhos do casalzão, para fazer um tour com a família pelos estúdios de gravação em Itapecerica da Serra. Nesta terça (1º), as crianças e os avós visitaram a Arena Power e conferiram de pertinho o que rolou na última Prova dos Casais do programa.

No seu perfil oficial, Andreoli garantiu a dose de fofura que os internautas amam com a divulgação de cliques com os pequenos.

“A reta final do nosso Power Couple teve visita especial na última Prova dos Casais. Eles gostaram!“, escreveu o apresentador.

Os comentários foram marcados por muitos elogios ao casalzão na função de papais e no comando do reality.

“Vocês são queridos e lindos. Parabéns pela família e pelo belo trabalho”, escreveu uma seguidora. Outra mandou a real: “Casalzão arrasando na apresentação do Power Couple”. Teve, ainda, quem confessou: “Parabéns pelo programa, assisto todas as noites”.

Rafa não ficou de fora do momento e mostrou mais detalhes do dia nos seus stories. “Hoje, a família toda veio trabalhar”, brincou a apresentadora.

No vídeo, ela mostrou as crianças, os parentes e explicou: “Férias escolares, hoje está todo mundo aqui, vovô, vovó [...] a gente trouxe [eles] para os estúdios de Itapecerica para mostrar onde trabalhamos”.

Animado com a experiência, Rocco, filho mais velho do casal, fez um pedido especial para a loira: “Mãe, um dia você pode fazer outra prova de animais para eu ir [assistir]?”.

Rafa gostou da ideia e revelou aos internautas: “Ele queria ter vindo na prova das cobras e bichos”, se referindo à última Prova das Mulheres.

Confira a postagem:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

