Spoilers! Novo ciclo do Power Couple terá só uma Esfera do Poder e bônus de R$ 40 mil

Bateu a curiosidade para as novidades do reality? RECORD/Edu Moraes

Entregando entretenimento de sobra na tela da RECORD, o Power Couple está oficialmente na reta final. Aumentando ainda mais os ânimos dos casais e do público, Rafa Brites e Felipe Andreoli deram spoilers direto do forno sobre o que esperar dos próximos dias da competição.

Com a eliminação de Cris e Kadu, cinco casais permanecem na disputa pelo grande prêmio do reality: Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, Nat e Eike, Rayanne e Victor, e Tali e Rafa. Mas, até a final, o game ainda promete muitas emoções. Para qual deles vai a sua torcida?

Nos avisos finais do programa da quinta (26), Andreoli se empolgou e mandou a real para os participantes: “Podem se preparar para uma semana repleta de emoção e reviravoltas. Eu queria falar mais, mas não posso”. Os casais ficaram ainda mais ansiosos e Rafa deu uma segurada no maridão: “Para, amor”.

Com as estratégias de jogo sempre em mente, o casal Furlan já começou a especular o que está por vir e Carol imaginou: “Vai rolar uma eliminação dupla essa semana”. Será?

Logo depois, em uma conversa só com o público, os apresentadores deram mais detalhes das surpresas que esperam os competidores nos próximos dias.

“O décimo ciclo do Power Couple 7 está oficialmente no ar, garanto que vai ser diferente. Essa semana, só vai ter uma Esfera do Poder e vai ser crucial para a formação da DR. Primeiro, porque ela não vai ser definida no Quebra-Power. Desta vez, os casais vão participar de um leilão para garantir esse ‘poderzaço’, vai ser incrível”, explicou Andreoli.

Rafa não ficou para trás nas revelações e ‘hablou’: “A Prova dos Casais também vai ser diferente. Quem ganhar não fica imune, mas recebe um bônus de R$ 40 mil. Já a dupla que ficar com o pior tempo, não vai direto para a DR. A gente prometeu, e vai ser sensacional”.

Eita, parece que a competição vai ficar ainda mais empolgante daqui para frente e você não pode ficar de fora!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Treta de ex-amigos, choro e tricampeonato: saiba como foi a semana no Power Couple

