Kadu Moliterno desaba em lágrimas ao rever treta com Dhomini: 'Nunca fiz isso em novela' Ao lado da esposa, Cris, ator repercutiu momentos polêmicos do Power Couple Brasil na Live do Eliminado Cris e Kadu|Do R7 27/06/2025 - 13h04 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h21 )

Kadu Moliterno se emocionou na Live do Eliminado Reprodução/RECORD

Após darem adeus ao Power Couple Brasil, Cris e Kadu Moliterno tiveram um encontro marcado com Lucas Selfie na Live do Eliminado desta sexta (27) para rever todas as polêmicas do jogo.

No bate-papo, eles revisitaram momentos importantes do reality de casais, como o dia em que Kadu Moliterno protagonizou uma treta com o então Casal Power, Adriana e Dhomini, após ficarem em um cômodo sem banheiro por decisão da dupla, que até então era considerada parceira do casal.

“Não foi o banheiro em si, foi a quebra de palavra”, explicou Kadu sobre a atitude mais acalorada que teve na Mansão Power.

Inconformada com a postura do marido de Adriana, Cris detonou: “Indignada em saber que alguém torce para o Dhomini, eu não conhecia esse lado dele, foi uma decepção. Ele é o mais debochado de todos, faz piadinhas e parece que vai te matar com o olhar dele. E [isso] para as mulheres. Só vocês vivendo para ver”, desabafou Cris.

‌



Kadu também soltou o verbo e relembrou uma fala de Dhomini com indignação, questionando como o público apoiou a volta dele ao jogo após a DR. Segundo o ator, o adversário chegou a dizer que não resolvia os problemas na fala, mas na porrada.

O ator desabou em lágrimas ao rever a cena da briga:“Ele [Dhomini] mudava de personalidade de acordo com o jogo. E eu pensava ‘quem é esse?’. É emocionante rever isso [a briga por conta do banheiro], nunca fiz isso em novela, houve uma quebra de palavra, o caráter duvidoso dele apareceu”.

‌



Após se recompor, ele completou: “Fico indignado que ele conseguiu se safar, passou duas semanas, caiu no esquecimento, quem é esse cara?”.

O casal sabe qual foi o motivo da eliminação: “A gente não jogou, foi verdadeiro. Faltou malícia”, observou Kadu.

‌



E agora como fica o jogo sem Kadu e Cris? Assista à Live do Eliminado na íntegra no site oficial com outras polêmicas do jogo.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela daRECORD. Assine oPlayPluse tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a passagem de Cris e Kadu pelo Power Couple:

Cris e Kadu se despediram do Power Couple Brasil na segunda vez em que caíram na DR! Apesar disso, se mostraram bons de jogo, chegando ao Top 7 da temporada e arrebentando nas provas. Eles não fugiram das rivalidades e não tiveram medo de recalcular a rota. Relembre momentos do casal!