Quem está na mira para a nona formação da DR no Power Couple? Com seis casais na disputa, os participantes precisam se posicionar mais na votação Novidades|Do R7 25/06/2025 - 13h48 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os possíveis votos estão bastante indefinidos Reprodução/PlayPlus

Os casais do Power Couple Brasil vão se esquentar nesta quarta (25) colocando fogo na formação da nona DR! A votação promete caos e gritaria, como já é de costume, além das surpresinhas das Esferas do Poder e da imunidade de quem levar a melhor na Prova de Casais.

O primeiro banquinho será definido assim que Rafa Brites e Felipe Andreoli anunciarem o resultado da Prova dos Casais. Quem fizer o melhor tempo, leva R$ 20 mil e a imunidade. Já quem tiver o pior desempenho, vai direto para a berlinda! Só saberemos o ranking no programa ao vivo.

A segunda vaga da berlinda é mais previsível, afinal, dois casais zeraram o saldo da semana. Se não levarem a imunidade, Cris e Kadu já estão na DR. Isso porque eles empataram com Adriana e Dhomini, mas na conta conjunta, a corretora e o comunicador acumulam mais dinheiro que a atleta fitness e o ator.

O terceiro banquinho é a grande dúvida, afinal, com apenas cinco opções no jogo e as amizades dos casais, os votos ficam bastante avulsos. Nat e Eike, e Ray e Victor, vão provavelmente trocar votos devido à treta recente. Já Cris e Kadu, e Carol e Radamés devem indicar Adriana e Dhomini, seguindo a coerência das rivalidades.

‌



Há possibilidade de Tali e Rafa também votarem em Nat e Eike, que empatariam com Adriana e Dhomini. Mas tudo isso ainda depende de quais serão as opções das Esferas do Poder, que estão nas mãos da produtora e do repórter.

Quais são seus palpites? Não perca a formação da DR, ao vivo, no programa desta quarta (25)!

‌



Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Carvão distribuído, marido aquecido! Veja como foi a nona Prova das Mulheres do Power Couple

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A frente fria chegou com tudo em Itapecerica da Serra e as esposas ficaram encarregadas do esquentar o banho dos amados na nona Prova das Mulheres do Power Couple. Além de agilidade, o desafio exigiu muito equilíbrio. A missão foi tão complexa que apenas uma participante completou com sucesso; olha só