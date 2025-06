Como ficam os grupos do Power Couple após saída de Silvia e André? Nova divisão de equipes já é percebida na Mansão Novidades|Do R7 22/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 22/06/2025 - 16h34 ) twitter

A separação pode ser vista até na disposição das duplas no sofá Reprodução/PlayPlus

Tentar ler o jogo é essencial para os casais do Power Couple Brasil se darem bem na competição, e o melhor termômetro de leitura são as eliminações! Com a saída de Silvia e André, os participantes restantes parecem ter repensado nas alianças. Entenda!

Tudo começou antes da eliminação, quando Silvia revelou para Rayanne e Victor que Carol e Talira falavam da atriz pelas costas. A informação não chocou Ray, afinal ela já tinha flagrado as aliadas mudando de assunto quando chegava perto, mas a amizade ficou balançada.

Ao mesmo tempo, Carol disse para Tali que ficou chateada com uma conversa que teve com Cris, quando a atleta fitness avisou que poderia vetar a judoca da Prova dos Casais a fim de impedir que Carol ultrapassasse seu saldo na semana, e virasse Casal Power com Radamés.

Após eliminação de Silvia e André na quinta (19), o público já pôde observar um leve rascunho do que vem por aí. Carol e Radamés, e Tali e Rafa sentados no sofá. Cris e Kadu, e Ray e Victor mais afastados, comemorando a volta da DR. E na cozinha, Adriana e Dhomini conversavam com Nat e Eike.

‌



Assim que os apresentadores apareceram para coroar o novo Casal Power e contar sobre a Herança da DR, os casais se sentaram na mesma disposição no sofá. Carol e Rada ao lado de Tali e Rafa, em seguida Victor e Ray com Cris e Kadu, e no final, Adri e Dhomini com Nat e Eike.

Vale lembrar que na volta de Cris e Kadu da DR, Dhomini deu um abraço nos rivais. Nat e Eike também ficaram felizes com o retorno do casal, pois antes da formação da berlinda, refizeram a amizade.

‌



No dia seguinte, Carol reforçou sua aliança ‘fechada’ com Tali e Rafa, dando a entender que não confia nos outros participantes. Já Ray, bateu papo com Adriana na cozinha.

Será que veremos a Mansão dividida em três quartetos, ou um novo grupão será formado? O Quebra-Power dessa segunda (23) será essencial para descobrirmos!

‌



Por enquanto, fique com o Resumo Power:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Adrenalina, aniversário e emoção: veja como foi a semana do Power Couple Brasil

