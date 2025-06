Cris e Kadu pedem perdão para Nat e Eike, e aliados fazem chacota: ‘Sabonetada’ A amizade deu resquícios de que continua firme e forte no Power Couple Novidades|Do R7 18/06/2025 - 17h24 (Atualizado em 18/06/2025 - 17h24 ) twitter

Os aliados de Cris e Kadu já perceberam a movimentação do casal Reprodução/PlayPlus

Muita mágoa rolou entre Cris e Kadu e Nat e Eike! Eles eram muito próximos, mas chegaram a brigar no meio do jogo, e agora, fizeram as pazes no Power Couple Brasil. Ao invés de seguirem o clima de tensão que precede a formação da DR, os casais preferiram o perdão. Entenda!

Se você acompanha o reality desde os primeiros dias, sabe que a relação entre Cris e Nat, e Kadu e Eike, sempre foi de amizade e companheirismo. Porém, nas últimas semanas, após receber voto da atleta fitness e do marido, os amigos romperam a relação e chegaram a se apontar no Quebra-Power.

Na tarde desta quarta (18), Cris e Kadu chamaram os colegas para conversarem e abriram o coração. Eles explicaram o motivo de terem votado em Eike e Nat, e revelaram suas visões de jogo sobre grupos: “A gente está sozinho, na primeira oportunidade, eles votam na gente. Somos a última prioridade”, disse Kadu.

Eike pontuou que se sentiu muito triste quando Cris disse que estava se afastando deles por conta da amizade dos amigos com Dhomini: “Silvia e André também falam com eles”, lembrou o ator, alegando que a atleta e Kadu poderiam ter votado na produtora de eventos e no motorista, ao invés de mirarem nos próprios amigos.

‌



Eles se perdoaram e Cris caiu em lágrimas. Nat brincou: “Você me abandonou”, e abraçou a atleta. “A gente só teve essa reação toda, porque a gente gosta de vocês”, explicou Eike, citando ‘ligação verdadeira’.

“Eu tô aliviado, agora volto a ser quem eu sou”, soltou Kadu, mais leve com o perdão. O ator saiu com lágrimas nos olhos, e Cris permaneceu conversando com os amigos.

‌



Enquanto a conversa rolava, Rayanne, Victor, Silvia e André comentavam o perdão: “Que sabonetada, hein? Medo de ir para a DR”, disse o ator. O motorista concordou: “Sabe quando que vou fazer isso na minha vida? Pode socar minha cara!”

Será que estão falando de Nat e Eike, ou de Cris e Kadu?

‌



Se liga:

André comenta Cris ter ido conversar com Eike: "Isso é trairagem" 😳



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 👀 pic.twitter.com/IbUWjoz5Ls — Power Couple Brasil (@powercouple) June 18, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

