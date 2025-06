Quem está na mira para a oitava formação de DR do Power Couple? O menor grupo da Mansão já se prepara para receber os votos dos adversários Novidades|Do R7 18/06/2025 - 11h41 (Atualizado em 18/06/2025 - 11h41 ) twitter

Será que as Esferas do Poder vão bagunçar a votação do reality? Reprodução/PlayPlus

O dia mais tenso da semana chegou no Power Couple Brasil! Nesta quarta (18), mais uma formação da DR vai abalar os ânimos na Mansão. O quarteto formado por Adriana, Dhomini, Eike e Nat já se preparara para receber indicações dos rivais. Por outro lado, as Esferas do Poder podem mudar o jogo. Entenda!

A primeira vaga da berlinda é sempre ocupada por quem teve pior performance na Prova dos Casais. O resultado vai ao ar no programa desta quarta (18), e o tempo de cada dupla será publicado no site oficial! Os participantes não fazem ideia de quem teve o pior rendimento.

Já o segundo banquinho da DR, está disputado por dois possíveis casais. Rayanne e Victor estão com apenas R$ 20 mil no ranking de saldos da semana, e Silvia e André possuem R$ 1 mil a mais.

Tudo depende do resultado da Prova dos Casais. Caso os atores façam o melhor tempo, se salvam da berlinda e colocam a produtora de eventos e o motorista na DR. Mas se não conseguirem o melhor desempenho, Ray e Victor ocupam a segunda vaga da DR.

Que a Mansão está dividida em dois grupos, o público já sabe. Por esse motivo, a votação cara a cara será focada em Adriana e Dhomini, e Nat e Eike. O grupo maior, formado pelos cinco casais rivais, provavelmente vai mirar nos adversários. O quarteto não tem votos suficientes para colocar outra dupla na berlinda.

Mesmo assim, Nat e Eike ainda têm esperanças, afinal, estão com as Esferas do Poder nas mãos. O que será que tem dentro daquelas bolinhas? Acompanhe a votação ao vivo para saber!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Maridos organizados, churrasco garantido! Confira o resumão da oitava Prova dos Homens do Power Couple

Pela primeira vez na temporada, todos os maridos conseguiram cumprir a Prova dos Homens. No oitavo desafio do Power Couple, eles colocaram as habilidades de organização em jogo em uma corrida contra o cronômetro e ainda precisaram contar com uma dose de raciocínio lógico; se liga!