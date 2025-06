Cris e Kadu vetam Adriana e Dhomini da Prova dos Casais do Power Couple A dupla vai ficar de fora da atividade pela terceira vez seguida Novidades|Do R7 18/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/06/2025 - 02h00 ) twitter

A corretora não conseguiu segurar as lágrimas Reprodução/PlayPlus

Adriana e Dhomini caminham para a terceira semana seguida fora da Prova dos Casais do Power Couple Brasil! Dessa vez, a decisão partiu de Cris e Kadu, que alcançaram o topo do ranking de saldos após empurrãozinho da Herança da DR.

Tudo começou por Nat e Eike, que escolheram Cris e Kadu para apostarem R$ 32 mil na Prova das Mulheres devido à Herança da DR que receberam de Ana Paula e Antony. A atleta fitness cumpriu a prova e despontou na tabela de saldos. Depois da Prova dos Homens, eles acumularam R$ 103 mil.

Como líderes do ranking, puderam vetar uma dupla da Prova dos Casais. Cris até conversou com Carol sobre vetá-la, pois queria muito ver o vídeo da família, e tinha medo de perder o posto de Casal Power para a judoca, que está com R$ 91 mil e pode alcançá-la caso vença o desafio com Radamés.

Mas a ideia foi deixada de lado, e Cris e Kadu decidiram vetar os rivais Adriana e Dhomini. Essa é a terceira vez seguida que o casal fica fora da disputa pelos R$ 20 mil e a imunidade. Adriana não conseguiu disfarçar as lágrimas e caiu no choro no ombro do marido.

Veja:

Adriana chora depois de ter sido vetada por Cris e Kadu...



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 😪 pic.twitter.com/1UQNxzztr3 — Power Couple Brasil (@powercouple) June 16, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nova era na Mansão e top 7! Veja o resumão da semana do Power Couple

