Eike revela que pediu conselhos sobre reality para Arthur Aguiar: 'Várias dicas' Os atores são amigos fora do Power Couple Brasil Novidades|Do R7 15/06/2025 - 19h52 (Atualizado em 15/06/2025 - 19h52 )

Sabia da amizade entre os atores? Reprodução/PlayPlus

Durante bate-papo com Adriana, Dhomini e Nat na tarde de domingo (15), Eike revelou aos amigos que pediu dicas para um amigo campeão de reality show, Arthur Aguiar. Antes de entrar no Power Couple Brasil com a esposa, o pai da Pipa recebeu conselhos preciosos do amigo.

O quarteto conversava sobre os campeões de edições anteriores do reality de casais e de outros programas, além de trocar figurinhas sobre livros de desenvolvimento pessoal.

Eike lembrou do amigo: “É um cara super centrado e focado, ele com certeza já leu As 16 Leis do Sucesso. Ele lê muitos livros sempre focados no mental, é um cara muito forte mentalmente. Tanto que pedi várias dicas para ele”.

Segundo o ator, Arthur acatou o pedido na hora, e já mandou diversos áudios com conselhos para o amigo se dar bem no jogo. Eike rasgou elogios a Aguiar e disse que o rapaz tem uma memória incrível, que o favoreceu um reality de confinamento.

Confira:

Eike comenta sobre admiração com outros ganhadores de reality



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/eWg6ntrQrf — Power Couple Brasil (@powercouple) June 15, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Publicidade

