'Planta' e 'cabeça fraca'? Rafa Brites e Andreoli analisam que tipo de competidores seriam no Power Couple Os apresentadores refletiram sobre o game; confira! Novidades|Do R7 14/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 15h36 )

Você gostaria de ver o casalzão no jogo? RECORD/Edu Moraes

No comando do Power Couple Brasil, Rafa Brites e Felipe Andreoli estão vivendo a experiência do reality por completo e já provaram que entregam tudo na função. Mas, você já pensou como eles se sairiam se estivessem competindo na Mansão?

Nesta sexta (13), a apresentadora compartilhou no seu perfil da web uma reflexão que teve com o “mozão” enquanto assistiam ao programa. Aproveitando o dia de folga das gravações, o casalzão entrou no modo telespectador. “De olho nos nossos casais”, brincou Andreoli.

Refletindo sobre o reality, Rafa desabafou suas opiniões acerca do suposto desempenho deles no game: “Tenho certeza que o Felipe perderia a razão muito rápido”. Ela explicou que o marido iria se sair bem no jogo, até alguém ofendê-la.

O apresentador entrou na onda e observou sobre a amada: “Você não é de arranjar briga, é mais conciliadora”. A loira concordou e admitiu: “Eu seria planta, iria durar pouco [no confinamento], sou ‘mó’ chata, iria querer separar briga”.

‌



Contudo, ela considerou que na Mansão os ânimos estão sempre à flor da pele: “Não sei como eu reagiria, porque são outras condições [de convivência]”.

Por isso, a apresentadora insistiu em provar seu ponto: “O Felipe acha que iria conseguir segurar na educação, mas eu acho que não”. Isso porque, segundo ela, caso o marido entrasse em um embate sozinho, ele daria conta, mas se a envolvessem na treta, o caldo entornaria de vez.

‌



“Se alguém me xingasse, um cara mandasse eu calar a boca?”, questionou Rafa. Analisando a situação, o apresentador confessou: “Não daria mesmo [para manter a calma]. É por isso que eu admiro muito eles [os competidores] estarem lá dentro [da Mansão], porque tem que ter resiliência”.

Rafa lembrou quando Radamés criticou o look de Fran em uma formação de DR e brincou: “Se falassem que minha roupa é feia, eu ficaria muito ofendida, amo minhas roupas”.

‌



De qual grupo da Mansão você acha que o casalzão faria parte?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

