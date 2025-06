Ana Paula detona Radamés: ‘Fantoche da mulher, um banana’, e ainda critica traição de Talira Durante Live do Eliminado, o casal falou sobre Dhomini e disse que Silvia e André não vão ficar juntos após o reality Novidades|Do R7 13/06/2025 - 15h34 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h34 ) twitter

Ana Paula e Antony soltam o verbo na Live do Eliminado sobre a eliminação Edu Moraes/RECORD

Ana Paula e Antony, que deixaram a competição do Power Couple na noite desta quinta (12), não sabonetaram na Live do Eliminado com Lucas Selfie e as opiniões fortes do casal deixaram claro quem são seus desafetos no jogo.

Confira abaixo alguns trechos da conversa:

No começo do jogo, vocês se davam bem com Talira. O que vocês acham dela hoje?

Ana Paula: A Talira é muito falsa, porque ela chegou a falar para nós que se estivesse em uma roda em que pessoas falassem mal da gente, ela ia sair. A gente viu a Talira falando do meu jeito, que não conseguia se misturar comigo, porque eu era muito diferente. Ela faz aquele jogo igual a Carol, são todos farinha do mesmo saco.

‌



Antony: Quando a gente andava na casa, era cabecinha baixa. Todo mundo ficava pianinho com a gente. Falar na cara, ninguém falava.

E qual a opinião de vocês sobre o Radamés?

‌



Ana Paula: Ele é ridículo, do começo ao fim. Totalmente fantoche da mulher e, muitas vezes, colocava ela como escudo, é um banana!

Vocês tiveram vários embates com Carol e Radamés. Qual a postura deles no jogo?

‌



Antony: São muito soberbos. Desde o primeiro dia, ele não olha na minha cara, não fala comigo. Ele é a sombra da Carol.

Ana Paula: Pra mim, isso é inveja.

Quem entrou como personagem no programa?

Antony: Carol e Radamés e Victor e Rayanne. Eu não acredito que eles estão sendo verdadeiros.

Ana Paula: Victor e Rayanne são dois atores, atuando muito bem. Eles sabonetam com todo mundo. Vou adorar que eles saiam do programa, porque estão se achando também.

Por que vocês não tiveram uma atitude mais explícita contra o Dhomini durante as brigas dentro da Mansão?

Antony: Pode ter sido um erro da minha parte. Peço desculpas para quem achou isso. Não passei a mão na cabeça do Dhomini, mas também não sou melhor do que ninguém para julgar isso. O coração falou mais alto, a empatia.

Houve uma treta durante a divisão dos quartos, quando o Kadu Moliterno ficou sem banheiro privativo. O que vocês acham dele?

Ana Paula: Ele faz VT de bom moço.

Antony: Ele começa com aquele sentimento, embarga a voz. O Kadu faz um personagem.

Vocês sentiram preconceito no programa por serem nordestinos?

Antony: Não ficou tão explícito. Mas nós sentimos isso, quando a gente falava “aqui é Piauí’, vi muito o Eros desmerecendo quando a gente levantava a nossa origem. Eu acredito que todo nordestino tem a sua essência, um povo culturalmente muito rico. Quando eu falava, alguém rebatia: “aqui é rio de janeiro”. As pessoas se afastavam, porque falavam que a gente tinha um jeito diferente. A gente é assim aqui fora.

Ana Paula: Acho que foi de forma velada. Por que a gente é diferente? Eu senti. Quem sente, sabe.

Muitos casais que participaram do Power Couple se separaram tempos depois. Quem vocês acham que tem uma relação mais frágil, que podem um dia se separar?

Ana Paula: Silvia e André. Uma hora ela não vai aguentar a pressão.

Antony: Dos que já saíram do programa, Diego e Giovanna.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Confira a reação da Mansão com a eliminação dos ‘Blindados’ do Power Couple:

