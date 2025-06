Menos um banheiro na Mansão! Confira a nova divisão de quartos comandada por Rayanne e Victor

Cada vez mais perto do grande prêmio, os casais do Power Couple chegaram no tão esperado Top 7 da competição. Com a eliminação desta quinta (12), metade do elenco deixou o game e, quem permanece, promete muito caos na Mansão. Com o resultado da DR formada pelos seus rivais, os integrantes do novo 'grupão' viveram um mix de emoções; se liga!