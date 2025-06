De cabeça erguida!

Ao disputar a preferência do público ao lado dos únicos amigos no game, os "Blindados" levaram a pior e deixaram a competição. Ao receberem a notícia, a influenciadora e o modelo mantiveram o alto astral de sempre e se despediram com o grito de guerra do casal: "Blindados para sempre".

Reprodução/RECORD