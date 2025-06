Climão entre amigas, pirâmide e tretas! Relembre o sétimo ciclo do reality no ‘Resumo Power’ A semana do Power Couple Brasil rendeu momentos icônicos Novidades|Do R7 15/06/2025 - 18h02 (Atualizado em 15/06/2025 - 18h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Qual foi o seu momento favorito na semana? Reprodução/PlayPlus

Se você ama intensidade, deve ter ficado muito feliz com a semana agitada do Power Couple Brasil! Rolou um pouco de tudo: tretas entre ex-amigos, barraco com rivais, provas divertidas, climão com aliadas, eliminação surpreendente, e até uma volta diferente da DR.

Tudo começou com o Quebra-Power virando palco de troca de xingamentos entre ex-amigos do programa. Lembra da treta de Nat e Eike contra Cris e Kadu? E por falar em amizades, Rayanne virou pauta do próprio grupo e pegou as aliadas no pulo quando falavam dela. Climão, hein?

Como já é tradição, a Prova dos Casais rendeu cenas super divertidas! Para explicar onde Antony deveria acertar a bexiga, Ana Paula criou termos inusitados, como ‘diagonal contrária’ e ‘pirâmide invertida’. Você acertaria?

A semana ainda contou com uma supertreta entre o casal Furlan e os ‘blindados’, terminando com a eliminação surpreendente de Ana e Antony, e volta silenciosa de Adriana e Dhomini da DR.

‌



Relembre:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nova era na Mansão e top 7! Veja o resumão da semana do Power Couple

‌



Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Dia dos Namorados, barracos armados, adrenalina nas alturas, espiadinha no Love & Dance, eliminação emocionante, top 7 formado e muito mais! Na sétima semana do Power Couple, os casais viveram emoções de sobra e a Mansão pegou fogo. Relembre os destaques dos últimos dias do reality!

‌