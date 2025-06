Ana Paula e Antony são eliminados do Power Couple, com 25,74% dos votos O casal perdeu a preferência do público para Adriana e Dhomini, e Nat e Eike Novidades|Do R7 12/06/2025 - 23h33 (Atualizado em 12/06/2025 - 23h35 ) twitter

O que você achou do resultado? Arte/R7

Apesar de “blindados”, o casal foi atingido em cheio na sétima eliminação do Power Couple Brasil 7. Após uma trajetória que deu o que falar na Mansão, Ana Paula e Antony não conquistaram a preferência do público e receberam apenas 25,74% dos votos na disputa contra Adriana e Dhomini, e Nat e Eike.

A situação da influenciadora e do modelo começou a ficar perigosa quando eles tiveram o pior desempenho na primeira Prova dos Casais e foram parar direto na DR falsa. Para piorar as coisas, o casal foi o menos votado pelo público na votação relâmpago e garantiu a vaga na segunda berlinda da temporada. Mas, eles permaneceram no game.

Trajetória

No tempo em que passaram confinados, Ana e Antony movimentaram bastante o game e deram o nome das tretas. Seja por erros em provas ou embates com rivais, a influenciadora colocava tudo para fora e precisava ser acalmada pelo amado. Mas, quando o assunto era defender a esposa ou seus princípios no jogo, o modelo não hesitava em bater boca.

A capacidade de sair do controle da influenciadora era tanta, que até mesmo Felipe Andreoli passou por um momento tenso ao lado do casal. Na primeira Prova dos Homens, o modelo errou um dos medos da esposa e ela não conseguiu esconder a revolta e descarregou tudo na frente do apresentador, que ficou com aquela boa cara de paisagem.

Devido aos posicionamentos da loira, considerados por muitos como agressivos, o casal foi o mais votado na categoria “treteiros” pelos competidores na estreia do Quebra-Power da temporada.

Isso porque, na formação da primeira DR, Ana e Antony armaram um barraco pesado com Carol e Radamés ao votarem no casal. Teve alfinetada, deboche e até dedo na cara durante a discussão.

Na primeira configuração das acomodações da Mansão, o casal foi instalado na sala. Apesar do desconforto na hora de dormir, eles conseguiram tirar proveito da situação e fizeram amizades que se mantiveram durante toda a passagem pelo reality.

Dormindo juntos ao redor do sofá, Nat e Eike e Fran e Junior se aproximaram bastante de Ana e Antony, criando até uma fama “perigosa” do cômodo, devido a uma suposta combinação de votos para a formação da DR.

Após um semana dormindo no chão, o casal achou que fosse se livrar do desconforto assim como os amigos. Porém, Gi e Eros, o então Casal Power, os mantiveram na sala.

Por serem mandados direto para a berlinda oficial, Ana e Antony não participaram de nenhuma Prova da semana seguinte, já que nem o saldo seria capaz de salvá-los do risco da eliminação e aproveitaram os momentos a sós para realizar um tour pelos quartos e garantir que teriam a oportunidade de conhecer todos os cômodos.

Após uma semana na tentativa de conquistar o público para continuarem na competição, o Casal Blindado conseguiu votos suficientes e não conseguiu conter a alegria ao permanecer no game.

A competição foi esquentando e, consequentemente, as rivalidades do casal também. Desde a estreia do programa, a maior inimizade deles na Mansão foi com o casal Furlan. Quase sempre Ana se descontrolava e chegou a ter uma forte crise de ansiedade em uma das vezes.

Toda hora era propícia para um bom bate-boca entre os quatro. Seja em apontamentos no Quebra-Power, justificativas de voto em formações de DR, ou até mesmo se estranhando na Mansão, qualquer faísca era suficiente para causar uma explosão.

Além de Carol e Radmés, a influenciadora e o modelo se desentenderam com Silvia e André, Cris e Kadu, e Rayanne e Victor. A coleção de rivais se deu por diversos motivos, mas sempre relacionados ao jogo e atitudes dos oponentes que não concordaram.

Apesar do “descanso” que tiveram entre a segunda DR da temporada e a sétima, Ana e Antony não conseguiram escapar ao fazerem o pior tempo na Prova dos Casais. Além deles, Adriana, Dhomini, Nat e Eike também sentaram nos temidos banquinhos.

Com isso, o peso de encarar a berlinda foi ainda pior por estarem ao lado dos únicos amigos na Mansão. Ao enfrentar a preferência do público juntos, o trio de casais aliados acabou perdendo um integrante.

E agora, como será que o jogo segue sem os Blindados?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

