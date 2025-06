Marceneiros do amor! Veja como foi a sétima Prova dos Casais do Power Couple No desafio de orientações, a gritaria correu solta pela Arena Power Novidades|Do R7 12/06/2025 - 10h32 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h32 ) twitter

Sentiu o clima de romance? Reprodução/RECORD

Na véspera do Dia dos Namorados desta quinta (12), o clima de amor dominou a Arena Power. Apesar do tema romântico, a sétima Prova dos Casais do Power Couple foi palco de muita gritaria entre as duplas que se dividiram nas funções de marceneiro e mestre de obras.

Pela terceira vez na temporada com o poder do veto em mãos, Rayanne e Victor acumularam R$ 111 mil neste ciclo e puderam impedir uma dupla de tentar conquistar a imunidade na DR e o prêmio de R$ 20 mil. Sem pensar duas vezes, os atores mantiveram a decisão da semana anterior e vetaram Adriana e Dhomini do desafio desta quarta (11).

Dessa vez, a missão parecia mais simples. Bastava estourar cinco balões através de uma parede utilizando pregos e martelo. Contudo, um integrante do casal estava de frente para as bexigas e, o outro, ficou por trás da divisão, sem enxergar os pontos que precisavam de marteladas.

No menor tempo possível, os participantes deveriam orientar os parceiros com a ferramenta da melhor forma para que eles encontrassem os pontos que deveriam colocar os pregos. Apesar de estarem correndo contra o relógio, se algum casal chegasse na marca dos 30 minutos, a prova seria anulada.

Confira o cenário:

Não faltaram corações no ambiente Reprodução/RECORD

Além de darem todas as instruções para os participantes, Rafa Brites e Felipe Andreoli acompanharam de camarote todos os desempenhos. Seja dando dicas ou gargalhadas, os apresentadores arrasam na função e nada passa batido.

Vivendo a experiência por completo, o casalzão não escondeu as emoções e ainda arrebentou nos comentários durante a dinâmica. Entrando na onda das orientações, Andreoli foi certeiro em um conselho de direcionamento: “Linha interna do punho”.

Se liga:

Curtiu os looks de inverno? Reprodução/RECORD

Isso porque, nessa missão, a principal unidade de medida utilizada pelos casais foi o palmo. Além dos comandos de esquerda, direita, cima e baixo, as diagonais também entraram em jogo e as mãos foram cruciais na localização dos participantes no painel.

Cheios de adrenalina e vontade de vencer, muitos “marceneiros” acabaram se atrapalhando com as ferramentas e martelaram o próprio dedo, dificultando ainda mais a execução da prova. Mesmo assim, apenas um casal não conseguiu finalizar no tempo limite.

Olha as posições:

Você encararia o desafio? Reprodução/RECORD

Após todas as marretadas na Arena Power, o ranking ficou assim: Tali e Rafa em primeiro lugar, Carol e Radamés em segundo, Rayanne e Victor em terceiro, Silvia e André em quarto, Nat e Eike em quinto, Cris e Kadu em sexto e, por último, Ana Paula e Antony.

Clique aqui e fique por dentro dos tempos exatos que cada dupla levou para concluir a missão.

Logo antes da formação da sétima DR da temporada, os apresentadores anunciaram o resultado tão aguardado pelos casais.

Ao revelar a vitória de Tali e Rafa, Andreoli brincou com o bordão criado pela produtora no reality: “Quem ganhou é alguém que brilha”. Além de parabenizar os vencedores, Rafa garantiu: “Foram muito bem”.

Feliz com a vitória, o repórter confessou: “Eu martelo desde ‘criancinha’, meu avô era marceneiro”.

Veja o momento:

Gostou do resultado? Reprodução/RECORD

Em seguida, o caos tomou conta da sala na votação que determinou os casais que correm perigo de eliminação. Já votou no seu favorito?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Eternos namorados! Descubra as histórias de amor dos casais do Power Couple:

No Power Couple Brasil, o amor está no ar todos os dias! Mesmo assim, os casais têm muito a comemorar neste dia 12 de junho Além de tudo que os 14 casais do elenco bombástico do reality já mostraram na Mansão, eles têm histórias românticas de impressionar; olha só!