Descubra o tempo das duplas na sétima Prova dos Casais do Power Couple

Em qual posição ficou seu favorito? Arte/R7

Única chance de garantir a imunidade na semana, e ainda ganhar R$ 20 mil de “brinde”, a Prova dos Casais desperta ainda mais o instinto competidor dos participantes do Power Couple. O formato do desafio de orientar e ser orientado já virou tradição na Arena Power e as duplas sempre dão tudo de si. Se liga no desempenho de cada uma.

Pela terceira vez consecutiva na competição, Rayanne e Victor acumularam o maior saldo da semana. Com R$ 111 mil na conta, eles puderam impedir um casal de tentar escapar da DR. Ainda focados na eliminação de Adriana e Dhomini, os atores optaram por manter o veto nos rivais, assim como na semana anterior.

Confira o ranking:

Tali e Rafa: 05:04:26

Carol e Radamés: 08:27:80

Rayanne e Victor: 16:55:42

Silvia e André: 17:42:64

Nat e Eike: 21:30:41

Cris e Kadu: 23:14:48

Ana Paula e Antony: 30:00:00

Curtiu os resultados?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

