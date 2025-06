Entenda como flagra de Rayanne Morais pode mudar os rumos do jogo no Power Couple A atriz está em alerta com as novas amigas do reality de casais após pegar Carol, Silvia e Tali no pulo Novidades|Do R7 10/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atriz ficou bastante abalada com a situação Reprodução/PlayPlus

Um flagra pode mudar os rumos dos grupos no Power Couple Brasil! Rayanne pegou Carol, Silvia e Tali no pulo, bem quando as participantes falavam da atriz na lavanderia. Um climão pairou sobre a amizade das três. Entenda!

Tudo começou em uma conversa despretensiosa da judoca com a produtora no domingo (8). Elas falavam sobre o fato de Cris se sentir em dívida por Ana Paula ter salvado ela da DR com as Esferas do Poder, e agradeceram por não receberem os R$ 10 mil da atleta, que precisou doar o dinheiro para outra esposa devido à consequência da Herança da DR.

Como Cris deu a grana para Rayanne, Carol aproveitou para comentar: “Ana Paula é forçada, e a Ray é forçada, muito. Você vê, o Victor nem dançava nas festas, aí o Rafa e o Rada começam a brincar de dançar, ele começa a dançar de zoeira também para entrar no meio.”

Silvia chegou na lavanderia e o assunto se estendeu. As amigas quiseram saber se Ray sempre foi carinhosa com a produtora de eventos, e ela concordou: “Desde o começo ela me abraça.” Tali apontou: “Tenho que comentar com ela que acho que está forçando”. A participante interrompeu a fala, pois Ray apareceu de surpresa no local. Elas tentaram disfarçar, deram risada, mas o climão ficou nítido.

‌



Na Suíte Power, Ray desabafou com o marido, alegando que achou a atitude do trio muito estranha: “Trocaram de conversa, espantei todo mundo!” Victor opinou: “Você devia ter perguntado. Não acho que elas iriam fazer fofoca da gente.”

A atriz estava bastante chateada com a situação: “As pessoas não precisam falar, a gente está enxergando. Elas mudaram completamente, despistaram, como de fosse a Adriana chegando ali. Não era a Adriana, era eu, cara! [...] Me senti muito assim, mega excluída, sabe?”

‌



Nesta segunda (9), Ray conversou com Silvia na cozinha, e a amiga deu risada, alegando que pensaram que Adriana estava se aproximando, por isso disfarçaram. Tenso! Será que a amizade sobrevive?

Veja o momento do flagra:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‘Grupão’ virou ‘grupinho’! Confira a reação da Mansão ao resultado da sexta DR do Power Couple

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Mais um casal deu adeus ao Power Couple nesta quinta (5) e, os que restaram, estão cada vez mais perto da grande final. Batendo o recorde de votações do público, a sexta DR da temporada contou com as duplas responsáveis pelo maior embate da Mansão até agora. A volta dos casais salvos, então, deu o que falar entre os competidores; se liga