Everton se emociona com eliminação e afirma: ‘Era um sonho viver isso aqui’ | Power Couple

Enquanto Carol e Radamés foram o segundo casal a ser salvos da DR, Emilyn e Everton foram eliminados com 18,16% dos votos do público. O apresentador de rodeio se emocionou bastante com as falas de Rafa Brites e Felipe Andreoli e afirmou que ‘era um sonho viver isso aqui’. Por fim, o casal raiz deixou a Herança da DR para Cris e Kadu, para ver se o casal irá se comprometer no jogo.



