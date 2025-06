Rayanne flagra conversa das aliadas em que virou assunto | Power Couple

Depois de falarem sobre o jeito de Rayanne, Carol e Tali quiseram saber a opinião de Silvia sobre o assunto. A esposa de André revelou que a atriz sempre teve um jeito expansivo com ela, desde o começo do programa. O que o trio não esperava é que Rayanne apareceria na lavandeira de repente. Depois, elas rapidamente mudaram os rumos da conversa.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.