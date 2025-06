Herança da DR! Confira a opção mais votada pelo público do Power Couple O próximo casal eliminado vai deixar o ‘mimo’ para outro na competição Novidades|Do R7 11/06/2025 - 22h50 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h50 ) twitter

Curtiu a escolha? RECORD/Edu Moraes

Cumprindo a tradição do Power Couple Brasil, o próximo casal a se despedir da Mansão vai tomar uma decisão importante antes de deixar a competição de vez. Os fãs do programa votaram na melhor opção para agitar o game e os eliminados vão deixar o “presente” para uma dupla que permanece no jogo. Se liga!

A mais votada foi:

B) Escolham um casal. Eles devem definir a aposta de qualquer outro casal na primeira prova do ciclo.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Tensão no ar e Grupão em apuros: veja como foi a sexta semana do Power Couple

