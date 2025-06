Saiba quem votou em quem na sétima formação de DR do Power Couple A votação escancarou a divisão de grupos da Mansão Novidades|Do R7 12/06/2025 - 10h53 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h53 ) twitter

O clima de tensão tomou conta da formação da sétima berlinda do Power Couple Brasil! Mais divididos do que nunca, os participantes deixaram claro que estão jogando em grupo, e o resultado foi uma trinca de aliados na DR. Adriana e Dhomini, Ana Paula e Antony, e Nat e Eike enfrentam o julgamento do público e a eliminação nesta quinta (12).

A formação da DR começou com o anúncio do pior tempo na Prova dos Casais. Ana e Antony já se imaginavam nessa situação, pois foram os únicos que não conseguiram concluir o desafio. O casal blindado sentou no primeiro banquinho da berlinda.

A segunda vaga também era esperada. Adriana e Dhomini já estavam com o pior saldo da semana antes mesmo de serem vetados da Prova dos Casais por Ray e Victor. A corretora e o comunicador foram mais uma vez para a DR devido ao saldo.

Com a Mansão dividida em dois lados, e vendo duas duplas aliadas já na DR, Nat e Eike sabiam que seriam alvo dos rivais. Dito e feito, eles receberam cinco indicações e sentaram no último banquinho da berlinda.

Com as Esferas do Poder, Carol e Radamés ainda anularam os votos dos adversários. Mas a atitude não mudou o resultado da votação, visto que os esportistas comemoraram ao ver todos os rivais juntos na DR.

E agora, quem será o próximo casal eliminado? Vote e ajude os seus favoritos a continuarem no jogo!

Veja como votaram os casais:

Rolou reviravolta no número de votos dos casais Arte/R7

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

