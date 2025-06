Power of love! Entenda por que Rafa Brites e Felipe Andreoli inspiram casais Os apresentadores do reality de casais estão juntos há 15 anos Novidades|Do R7 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Está curtindo o casalzão no comando do reality? Arte/R7

No Dia dos Namorados, o primeiro casal a comandar o Power Couple Brasil tem inúmeros motivos para comemorar! Eles convivem juntinhos há 15 anos, têm dois filhos lindos, cultivam relacionamento de sucesso e esbanjam sintonia no trabalho. Mas você sabe os detalhes curiosos da história de Rafa Brites e Felipe Andreoli? A gente te conta!

Eles se conheceram em 2010, em uma rede social, por meio de um amigo em comum. Marcaram um encontro em uma sorveteria e se apaixonaram ali mesmo. Andreoli foi com uma calça de patchwork bastante chamativa, e virou motivo de risadas da futura namorada. No mesmo dia, na casa do jornalista, rolou o primeiro beijo.

O casal morou em um sobrado no início do relacionamento. Rafa contou nas redes sociais que ela sentia tanto calor no local, que mal conseguia dormir. Para agradar à amada, Andreoli comprou um ar-condicionado portátil, bastante caro na época. Ela estava no início da carreira, tinha pouca grana, e apesar de ser meticuloso com as finanças, Felipe juntou dinheiro para dar entrada em uma casa, e quis fazer festa de casamento. Ele pediu a mão dela na sala do sobradinho!

Mesmo passando por perrengues, a apresentadora contou que a felicidade sempre foi parceira do casal: “De lá para cá conquistamos muito, muito mesmo, além do que sonhávamos. Mas se nos perguntarem se por isso, somos um pingo mais felizes? Posso afirmar que não! Tirando nossos filhos que são nossa maior riqueza, aí no sobradinho tínhamos tudo!”

Rafa e Andreoli conquistaram sucesso na carreira e uma vida confortável para os filhos, Rocco, de oito anos, e Leon, de três. A família sempre aparece nas redes sociais celebrando o amor.

Hoje, o casal comanda três projetos na RECORD. Estão à frente do Power Couple, estrearam recentemente no Love & Dance, e prometem agitar o público no Game dos 100. No Dia dos Namorados, eles celebram uma vida de sucesso, fruto de trabalho e muita confiança um no outro!

Confira a postagem da história deles:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

