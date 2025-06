Nat e Eike completam a DR desta quarta-feira (11) | Power Couple

Carol e Radamés mantêm voto em Nat e Eike. Rayanne e Victor também escolhem a engenheira e o ator para irem para a berlinda. A justificativa da atriz causou alvoroço na casa e envolveu bate-boca de outros casais. Com os votos, Nat e Eike ocupam o terceiro banquinho da DR, mas as Esferas do Poder ainda podem mudar o jogo.



