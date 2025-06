Cheios de argumentos, os apontamentos de quem está à deriva no Power Couple renderam discussões de sobra no sétimo Quebra-Power da temporada. Além dos embates clássicos, novas inimizades vem afetando os casais à medida que a competição esquenta na Mansão. No final da dinâmica, um deles saiu com as Esferas do Poder; confira!

Reprodução/RECORD