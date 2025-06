Office look

Rafa apareceu lindíssima no Hoje em Dia para falar sobre a estreia do Love & Dance e repercutir o Power Couple. A apresentadora usou calça de alfaiataria, gravata e jaqueta de couro. Já para mostrar os melhores momentos da Festa Pêssego, apostou em camisa com mangas bufantes e conjuntinho riscado. Essa pegada de 'look escritório' com um toque de modernidade, deixa o visual poderoso!

Reprodução/Instagram