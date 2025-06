Nat e Eike ganham Esferas do Poder | Power Couple

Como de costume, após o fim da dinâmica do Quebra-Power, que ocorreu no domingo (15), os casais abriram os envelopes que escolheram depois de serem apontados na dinâmica. Silvia e André ganharam R$ 5 mil, enquanto Tali e Rafa não ganharam nada. Ficaram faltando as Esferas do Poder, que dessa vez não saiu em nenhum envelope. Assim, Rafa Brites anunciou que o casal mais chamado para a dinâmica receberia as esferas. Dessa forma, Nat e Eike ganharam e a emoção tomou conta do ator!



