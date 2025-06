Nat questiona amizade com Cris durante o Quebra-Power | Power Couple

Cris e Kadu decidiram apontar Nat e Eike no Quebra-Power desta semana. No momento da treplica, Nat questionou se ela e a influenciadora fitness tinham uma amizade no jogo e Cris rebateu, falando que elas ainda estavam se conhecendo. Logo em seguida, Cris e Kadu foram escolhidos para serem apontados por Ana Paula e Antony. O casal blindado comentou o afastamento entre eles desde o embate de Kadu e Dhomini.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!