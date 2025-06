Duplas terão que mostrar união e organização na Prova dos Casais desta quarta (18) Após o desafio, tem formação da DR ao vivo no Power Couple Novidades|Do R7 18/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A atividade promete diversão e muitas risadas para o público Reprodução/RECORD

Chegou o dia da Prova dos Casais no Power Couple Brasil. Nesta quarta (18), cada dupla terá que mostrar entrosamento até na hora de arrumar a bagunça do quarto. Haja agilidade e sintonia! Quem for sincronizado e organizado leva a melhor — e ainda dorme tranquilo com um bônus de R$ 20 mil na conta conjunta.

Após o sinal dos apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli, o cronômetro será acionado, e cada casal deverá executar diversas tarefas, entre elas: pendurar as camisetas limpas na arara e colocar as sujas no cesto, guardar brinquedos em um baú, colocar fronhas nos travesseiros e arrumar a cama, com direito a encaixar corretamente o lençol de elástico no colchão e esticar o edredom.

Em seguida, o casal deve se cobrir e dar um beijo de boa noite. Caso tenha realizado todas as ações, a dupla deve apertar o botão do cronômetro para encerrar a prova. A equipe que cumprir corretamente todas as etapas no menor tempo possível vence a disputa. Já quem fizer o pior tempo ocupa uma vaga na DR da semana.

Mas as emoções não param por aí: ainda vai acontecer a formação da DR ao vivo, com votação cara a cara, revelação das esferas do poder e definição da DR que vale eliminação.

‌



Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Maridos organizados, churrasco garantido! Confira o resumão da oitava Prova dos Homens do Power Couple

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Pela primeira vez na temporada, todos os maridos conseguiram cumprir a Prova dos Homens. No oitavo desafio do Power Couple, eles colocaram as habilidades de organização em jogo em uma corrida contra o cronômetro e ainda precisaram contar com uma dose de raciocínio lógico; se liga!