Rayanne descobre que Carol fala dela e de Victor pelas costas | Power Couple

Silvia resolveu colocar as cartas na mesa sobre o jogo de aliados do mesmo grupo. A viúva de MC Catra contou para Rayanne ter ouvido Carol e Tali falarem da atriz em conversa na lavanderia. “A Silvia confirmar isso, confirma que meu sexto sentido estava certo. Fico triste sim, muito triste, e ao mesmo tempo é bom ter as cartas do jogo: não posso confiar”, comentou a esposa de Victor em depoimento. André também falou o que tem observado no jogo: “A gente está vendo postura de pessoas de dentro do nosso grupo que a gente não concorda”, disse.



