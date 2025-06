Catando coquinhos

A semana já começou agitada na Mansão com o Quebra-Power. Feita para mandar os rivais 'catarem coquinho', a dinâmica rendeu discussões calorosas e recheadas de deboche e xingamentos. Além das tretas de sempre, amigos se apontaram e o clima esquentou de vez. No final, por serem os mais citados da vez, Nat e Eike levaram as Esferas do Poder

Reprodução/RECORD