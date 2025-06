Dhomini abraça Cris e Kadu em volta da DR | Power Couple

Cris e Kadu uniram a Mansão Power ao voltar da DR. Os participantes dos dois lados comemoraram o retorno do casal, sobretudo Dhomini que, emocionado, abraçou a dupla. Mas, após dar os devidos parabéns para a influenciadora e o ator, Carol, Radamés, Tali e Rafa já se juntaram no canto da sala para tentar entender o motivo da saída de Slvia e André. Além disso, teve também o anúncio do Casal Power e da Herança da DR. Veja!



