Silvia e André são eliminados do Power Couple Brasil, com 31,74% dos votos O casal não conseguiu conquistar a preferência do público para se manter na competição Novidades|Do R7 19/06/2025 - 23h42 (Atualizado em 19/06/2025 - 23h42 )

O que você achou da participação deles no reality? Arte/R7

Nesta quinta (19), mais um casal deixou o Power Couple Brasil. Após dividirem opiniões na Mansão pelas suas personalidades, Silvia e André perderam a disputa pela preferência do público para Cris e Kadu, e Rayanne e Victor. Eles receberam 31,74% dos votos e deram adeus à competição.

Apesar de algumas rivalidades que acumularam ao longo do programa, o motorista e a produtora de eventos nunca chegaram a receber a maior quantidade de votos dos casais. Mas, eles se deram mal graças às Esferas do Poder de Nat e Eike, garantindo a vaga nos banquinhos da oitava berlinda.

Trajetória

Desde o início da temporada, eles ficaram no “quase” quando se tratava das provas. Apesar de sempre tentar, o casal não conseguia concluir com sucesso os desafios da Arena Power. Apenas uma vez, na Prova das Mulheres, Silvia conseguiu cumprir a missão e teve até dancinha da vitória para comemorar.

Quanto a André, as dificuldades físicas e, principalmente, o medo de altura, o impediam de chegar até o fim das disputas. Mesmo assim, quando se tratava de apostas, o casal costumava investir alto e o motorista chegou a depositar R$ 37 mil na esposa uma vez, mas eles acabaram perdendo o valor.

Apesar das derrotas, Silvia nunca se deixou abalar e sempre tentava ver as situações pelo lado positivo. Por isso, ela conquistou a admiração da Mansão independente das rivalidades. Já seu marido, por outro lado, ganhou fama negativa entre os casais, que cansaram de apontar o quão relaxado ele era na competição e nas obrigações domésticas.

Diante disso, a produtora acabava afetada pelos julgamentos de alguns casais, que a consideravam submissa perante o marido. Ela chegou a ser acusada de mimar demais o amado que, segundo os rivais, não fazia nada além de deitar.

Mesmo com as acusações de conforto excessivo que o casal recebia, eles passaram as últimas duas semanas no reality dormindo no sofá da sala. O casal começou a competição instalado no quarto pêssego, mas a regalia de uma cama própria não durou muito e eles foram remanejados para o “dormitório” improvisado.

Lá, contudo, eles conseguiram tirar algum proveito da situação e se aproximaram bastante de outros dois casais que estavam “no mesmo barco”. Considerados excluídos pelo restante da Mansão, Silvia, André, Carol, Radamés, Tali e Rafa formaram um sexteto e encontraram, com isso, um apoio na competição.

Mas, o grupo de amigos começou a desconfiar da lealdade do motorista quando ele se aproximou de Victor. André passou a ser visto como fofoqueiro até mesmo pelos aliados, que repensaram a proximidade com ele.

Mesmo assim, o grupo seguiu unido na competição e conseguiu ainda mais integrantes com o tempo. Porém, apesar de maior, a aliança começou a ter mais instabilidades.

Desconfiados da suposta aproximação de Silvia e André com Adriana e Dhomini, o casal Furlan chegou a questioná-los sobre o assunto e os “vidinhas” não gostaram da abordagem.

A judoca e Tali também perceberam uma interação maior entre a produtora de eventos e Rayanne que, apesar de também fazer parte do grupo, não conquistou a confiança plena das aliadas.

Sempre atentos ao game, eles notaram que o casal Furlan começou a conversar mais com Nat e Eike, e também ligaram o ‘desconfiômetro’.

Os “vidinhas” tiveram tempo de comemorarem uma grande conquista na Mansão antes da eliminação. Na oitava Prova dos Homens, André quebrou a onda de derrotas e, pela primeira vez, completou o desafio com sucesso.

Contudo, a “amada” já estava habituada a investir baixos valores nele e na vez da sua vitória apostou apenas R$ 1 mil.

A quantia foi pouca, mas o suficiente para livrá-los da oitava DR da temporada. Porém, as Esferas do Poder chegaram com tudo e, com a vantagem em mãos, Nat e Eike mudaram os rumos do game.

Mesmo não sendo os mais votados da semana, Silvia e André receberam de “presente” dos rivais todas as indicações acumuladas por Adriana e Dhomini, que já ocupavam o último banquinho.

Com isso, os “vidinhas” fecharam a formação e disputaram a preferência do público com Cris e Kadu, e Ray e Victor.

Na berlinda formada por aliados, a produtora de eventos e o motorista levaram a pior e deixaram a Mansão.

Como será que fica o grupo com um casal a menos?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

