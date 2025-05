André faz aposta arriscada em Silvia na Prova das Mulheres | Power Couple

Um novo ciclo começou no Power Couple e enquanto as mulheres iam para o espaço de provas, os homens foram para a Sala de Apostas. Rafa Brites explicou o desafio que as esposas iriam enfrentar antes dos maridos darem seus lances. André foi o mais ousado e apostou R$ 37 mil em Silvia.



