Cris e Kadu, Rayanne e Victor, e Silvia e André estão na oitava DR do Power Couple Não economize nos votos para tentar salvar o seu favorito Novidades|Do R7 18/06/2025 - 23h54 (Atualizado em 18/06/2025 - 23h54 )

Nesta quinta (19), um deles vai deixar o game Arte/R7

Cada vez mais próximos da reta final do Power Couple, os casais seguem firmes na competição e servem o puro suco do entretenimento. Especialistas em confusão, os participantes aproveitam as formações de DR para soltar o verbo na cara dos rivais.

Nesta quarta (18), a oitava berlinda da temporada foi formada com sucesso e, no final, os banquinhos foram ocupados por Cris e Kadu, Rayanne e Victor e Silvia e André. Não perca tempo e vote no casal que você quer manter no jogo. A seguir, confira como eles foram parar nas posições perigosas.

Do poder de veto ao pior tempo, a atleta fiteness e o ator se deram mal na Prova dos Casais e estrearam os temidos banquinhos.

Seguindo a tradição, os próximos lugares eram reservados para o casal com o menor saldo do ciclo. Contrariando o próprio histórico no programa, os atores juntaram apenas R$ 20 mil nesta semana e tiveram destino garantido.

Depois, foi a hora dos apontamentos rolarem soltos na votação. Em meio a muito bate-boca e justificativas sem fim, Adriana e Dhomini foram os mais votados, com três indicações.

Contudo, ainda faltava a participação especial das Esferas do Poder para esquentar ainda mais o game. Com a vantagem rosa em mãos, Nat e Eike puderam transferir todos os votos recebidos por um casal para outro.

Na intenção de salvar a corretora e o comunicador da berlinda, os pais da Pipa retiraram as indicações acumuladas pelos amigos e despejaram em Silvia e André. Com isso, o motorista e a produtora de eventos fecharam a formação com quatro votos totais.

Agora, cabe a você decidir quem permanece no game! Corra para o R7.com e não economize nos votos para tentar salvar o seu casal favorito. Nesta quinta (19), um deles vai deixar a Mansão, não perca.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Voto fofo, magoado ou bizarro? Relembre as justificativas dos casais ao indicar para a DR do Power Couple:

