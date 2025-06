Muito cobiçadas pelos casais no Power Couple, as Esferas do Poder guardam vantagens cheias de reviravoltas que podem mudar os rumos da competição a cada formação de DR. Conquistadas no final de todo Quebra-Power, as bolinhas verde e rosa dão o que falar na Mansão. Já bateu a ansiedade pelo que está por vir?

Reprodução/RECORD