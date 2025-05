Excluídos?

Na segunda semana, Eike e Nat colocaram Tali, Rafa, Carol, Radamés, Silvia e André para dormirem na sala. Eles já eram bastante próximos, mas ficaram ainda mais unidos após o perrengue conjunto. Tali e Rafa estavam no foco dos rivais, e quem se juntava a eles, passava a ser visto com outros olhos pelo restante da Mansão. Por fim, Rayanne e Victor têm passado bastante tempo com o grupinho. Eles já falaram que gostam mais desse sexteto do que do restante da Mansão, mas ainda não são considerados parte do grupo

Arte/R7