Carol, Radamés, Tali e Rafa comentam sobre o posicionamento de Cris e Kadu no jogo | Power Couple

Após reatarem com Nat e Eike e se reaproximarem de Adriana e Dhomini, Cris e Kadu deixaram os aliados preocupados com o posicionamento do casal a partir de agora. “Ela está disposta a tudo para conseguir o que quer”, afirmou Carol ao falar sobre a influenciadora fitness, que revelou o desejo de se tornar o Casal Power no próximo ciclo.



