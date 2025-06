Cris e Kadu são eliminados do Power Couple Brasil, com 13,46% dos votos Eles perderam a preferência do público na DR contra Nat e Eike, e Tali e Rafa Novidades|Do R7 26/06/2025 - 23h41 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h41 ) twitter

Torceu pelo casal na DR? Edu Moraes/RECORD

Cris e Kadu fizeram o que foi possível para escapar da eliminação do Power Couple Brasil, mas não conseguiram. Eles deram adeus ao jogo nesta quinta (26), após receberem apenas 13,46% dos votos na DR contra Nat e Eike, e Tali e Rafa. Agora, eles têm bate-papo marcado com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão.

O ator e a atleta caíram na berlinda por conta própria, após zerarem o saldo da semana. Adriana e Dhomini também estavam na lanterna, mas o montante da conta conjunta serviu como desempate, e por apenas R$ 5 mil a mais, os rivais escaparam da DR.

Trajetória

Cris e Kadu permaneceram como o casal mais querido pelos colegas por muito tempo no reality! A estratégia escolhida era dar tudo de si nas provas, e fugir de embates.

Eles conseguiram despontar no ranking de saldos na primeira semana, mas torceram para não conseguirem ser o ‘Casal Power’, a fim de não se indispor com ninguém na escolha dos quartos. Quando conseguiram as Esferas do Poder, também preferiram a opção que mexia menos no jogo.

‌



Enquanto nutriam amizades com a galera, se jogavam de cabeça nas provas! Kadu teve dificuldade em duas atividades: caiu na escalada e não conseguiu se reerguer na Prova de Casais das laranjas. O ator chegou a chorar por ter desistido de um desafio, mas mostrou toda a garra que tinha na prova de queda livre, caindo de 30 metros de altura sem pensar duas vezes!

O primeiro atrito que o casal teve no reality foi com Emilyn e Everton. Cris era muito amiga da dentista e ficou incrédula quando a jovem disse que precisava ‘segurar’ Neguinho na briga do marido com Rayanne. A atleta levou isso para a votação, e uma discussão aconteceu entre os casais. Everton acusou Cris de chamá-lo de “agressivo”. Kadu e a esposa desmentiram.

‌



Outro barraco tenso ocorreu com Dhomini. Depois da briga com Neguinho, Cris quis saber quem era prioridade dos amigos, e o comunicador apontou Everton. Contrariado com o questionamento da atleta, Dhomini, que estava no cargo de Casal Power com Adriana, resolveu colocar Kadu e Cris em um quarto sem banheiro. O ator ficou revoltado e xingou o oponente de “filho da [palavrão]”. O comunicador precisou ser segurado pelos aliados!

Desde então, os casais viraram arquirrivais, e chegaram a se incomodar com o fato de Nat e Eike continuarem unidos a Dhomini e Adriana. Cris e Kadu foram acolhidos pelo grupo de Carol, e na sexta votação, preferiram indicar Nat e Eike, do que algum dos casais aliados. O ator e a influenciadora ficaram chocados, pois acreditavam que eram amigos de Cris e Kadu. Uma nova rivalidade floresceu.

‌



Antes da formação da oitava DR, Cris e Kadu pediram perdão a Nat e Eike. Eles se desculparam e se abraçaram, selando o retorno da amizade. A atitude, feita no dia da votação, chamou a atenção de Victor e André, que criticaram os aliados.

Cris e Kadu foram para a berlinda e voltaram triunfantes com a eliminação de Silvia e André! Na Mansão, todos receberam o casal com muita animação e cantaram parabéns pelos 73 anos que o ator acabava de completar, na virada da meia-noite!

Apesar de estarem cheios de energia pela volta da berlinda, o casal não foi bem nas apostas e desafios individuais, além de ficarem longe de garantir a imunidade da Prova dos Casais. Eles zeraram o saldo e caíram na nona DR ao lado de Tali, Rafa, Nat e Eike.

O público votou, e decidiu pelo adeus de Cris e Kadu. Será que os posicionamentos tardios no jogo levaram à eliminação do casal?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Força e superação! Relembre a trajetória de Cris e Kadu no Power Couple:

Cris e Kadu se despediram do Power Couple Brasil na segunda vez em que caíram na DR! Apesar disso, se mostraram bons de jogo, chegando ao Top 7 da temporada e arrebentando nas provas. Eles não fugiram das rivalidades e não tiveram medo de recalcular a rota. Relembre momentos do casal!