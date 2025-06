Diversão de sobra! Canal da RECORD no WhatsApp lança figurinhas do Power Couple Além de acompanhar o que acontece na Mansão, o público pode usar as reações icônicas dos casais no aplicativo de mensagens Novidades|Do R7 19/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/06/2025 - 02h00 ) twitter

Já escolheu a sua favorita? Arte/R7

Já pensou em conseguir se expressar utilizando as caras e bocas do elenco explosivo do Power Couple? Agora você pode! Graças ao canal da RECORD no WhatsApp, seu acervo de memes estará sempre atualizado.

Ao entrar no chat, o telespectador fica por dentro de tudo o que rola no reality de casais e ainda ganha uma série de figurinhas das reações mais icônicas dos moradores da Mansão, tanto em formato de gif, como estático.

Não perca tempo e clique aqui para fazer parte do canal. Lá, os integrantes podem interagir nas mensagens recebidas com emojis e descobrir as opiniões dos outros usuários.

Antenados nas redes sociais, Rafa Brites e Felipe Andreoli já mostraram que adoraram a novidade. No seu perfil oficial, a apresentadora mostrou o marido salvando suas favoritas e confessou: “Amei as figurinhas do Power”.

‌



Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Voto fofo, magoado ou bizarro? Relembre as justificativas dos casais ao indicar para a DR do Power Couple:

share Apesar de os casais sempre tentarem mirar nos rivais nas formações de DR do Power Couple, alguns votos acabam saindo da rota. Outros, mesmo que coerentes, se perdem em justificativas inusitadas e dão o que falar no sofá da Mansão. Tem, ainda, aqueles que são "doloridos", mas não deixam de ser indicações à berlinda; se liga! Reprodução/RECORD