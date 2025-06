Silvia percebe aproximação de Carol com Nat e Eike: ‘Tá com medo?’ Ela comentou a atitude da aliada com Rayanne e Cris no Power Couple Novidades|Do R7 16/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h38 ) twitter

A produtora de eventos está de olho nas aliadas Reprodução/PlayPlus

Quando os adversários começam a sair, sobram os amigos para observar no Power Couple Brasil! Silvia percebeu uma movimentação estranha de Carol nos últimos dias. De acordo com a produtora de eventos, a judoca está muito próxima de Nat e Eike. Silvia comentou com Rayanne e Cris que vai alfinetar a amiga!

Depois do Quebra-Power, Carol cozinhava enquanto batia um papo sobre alimentação saudável com Nat e Eike. Silvia arregalou os olhos e guardou a informação.

Veja o momento:

Carol conversa com Nat e Eike sobre alimentação



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/hGqGEtyukf — Power Couple Brasil (@powercouple) June 16, 2025

Nesta segunda (16), enquanto Tali e Carol cochilavam no sofá, a produtora de eventos cochichava com Ray e Cris.

“Eu, depois, vou dar uma alfinetada ali”, disse, apontando para as aliadas, e completou: “Tá falando para caraca com a Nat e com o Eike, nunca falou!” Ray concordou, e disse que está observando a atitude também.

‌



“Vem me questionar que eu falo de comida e tá conversando, trocando ideia. Vou alfinetar! Até com a Adriana ela tá falando”, apontou Silvia. Então a atriz lembrou que Nat e Eike estão com as Esferas do Poder, e a produtora acrescentou em meio às risadas: “Tá com medo? Vou perguntar”.

Assista:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‌



Publicidade 1 / 11

facebook

twitter

whatsapp

Dia dos Namorados, barracos armados, adrenalina nas alturas, espiadinha no Love & Dance, eliminação emocionante, top 7 formado e muito mais! Na sétima semana do Power Couple, os casais viveram emoções de sobra e a Mansão pegou fogo. Relembre os destaques dos últimos dias do reality!