‘Vai catar coquinho’! Veja spoilers do Quebra-Power desta segunda (16) Os casais apontaram quem eles não aguentam mais ver no Power Couple Novidades|Do R7 16/06/2025 - 10h37 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Várias tretas estouraram na dinâmica; fique por dentro Reprodução/PlayPlus

Já mandou alguém ‘catar coquinho’? O Quebra-Power desta semana pediu que os casais se posicionassem e contassem quem eles não aguentam mais ver no Power Couple Brasil! Alguma dúvida de que rendeu climão? A dinâmica será exibida nesta segunda (16), mas você já pode acompanhar os spoilers!

Rafa Brites e Felipe Andreoli apareceram no telão para explicar a dinâmica. Cada casal deveria apontar alguma dupla que eles não querem mais ver no programa, justificar e aguardar a réplica. Em seguida, escolhiam um envelope de algum dos cocos enumerados e chamavam o próximo casal para jogar.

A parte mais divertida da dinâmica, era que os casais apontados realmente ‘catavam coquinhos’ enquanto os adversários justificavam o apontamento.

A primeira treta pesada foi de Carol e Radamés contra Adriana e Dhomini. Toda a rivalidade voltou à tona, e os casais reviveram a acusação de preconceito com relação ao cabelo descolorido de Everton, o momento de explosão de Dhomini na DR e o pedido de perdão do comunicador.

‌



Carol disse que Adriana parece ‘dissimulada’ quando tenta defender o marido de atitudes que ele toma no jogo. Dhomini jurou pela vida dos filhos que nunca teve medo do julgamento do público, e pediu perdão de coração. Houve bate-boca acalorado.

Veja:

Já Tali e Rafa, apontaram Eike e Nat devido à recente treta, que estourou no Quebra-Power anterior, quando a produtora disse que achou hipócrita o ator ter parabenizado por sua volta da DR. Tali também falou que se sentiu muito mal quando Eike citou sua forma de andar “como um robô”.

‌



Veja o bafafá:

Nat e Eike também foram alvo de Rayanne e Victor. A atriz repercutiu o assunto de que teria tentado formar um grupo de atores no início do jogo. Eike relembrou a ‘brincadeira’ com a calcinha da esposa e citou fala de Victor sobre ser ‘marionete’.

Ray se exaltou bastante: “O lado que você escolheu não é o lado que eu concordo!” O barraco foi grande!

‌



Confira:

Quer saber quem ficou com as Esferas do Poder? Acompanhe o programa desta segunda (16)!

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Nova era na Mansão e top 7! Veja o resumão da semana do Power Couple

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Dia dos Namorados, barracos armados, adrenalina nas alturas, espiadinha no Love & Dance, eliminação emocionante, top 7 formado e muito mais! Na sétima semana do Power Couple, os casais viveram emoções de sobra e a Mansão pegou fogo. Relembre os destaques dos últimos dias do reality!