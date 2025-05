Entenda o choro de Kadu Moliterno no Power Couple Brasil O ator emocionou os colegas do reality após desempenho na Prova dos Casais Novidades|Do R7 15/05/2025 - 12h35 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h35 ) twitter

Ele caiu em lágrimas após desistir do desafio Reprodução/PlayPlus

Quem acompanha o Power Couple Brasil sabe que independente da idade, os participantes dão tudo de si nas provas e desafios do reality. Cris e Kadu são exemplo disso, e nunca tinham desistido, até a Prova de Casais de quarta (14). Ele não conseguiu se levantar na atividade, e caiu no choro após desistência.

A Prova dos Casais foi difícil. Os participantes estavam com as mãos amarradas para trás, e precisavam pegar laranjas do chão sem usar mãos e boca. No auge dos 72 anos, Kadu tombou ao tentar colocar o rosto próximo às frutas, e não conseguiu mais se reerguer: “Eu não conseguia levantar, questão de mobilidade, e não conseguia sair do chão”, explicou no depoimento.

“Não tinha como te ajudar”, disse Cris, triste por ver o marido chorando. Segundo Kadu, a pior parte foi ver que não conseguiria ajudar a esposa: “Senti muito [por] decepcionar ela. Ela falava, levanta, e eu não conseguia. Isso está me doendo.”

Quando o casal desistiu, ficou cabisbaixo na Arena de Provas, e Andreoli fez questão de falar: “Sabe o que é mais bonito? É competir! É o que a gente valoriza no Power Couple, pode ter certeza!”

Na Mansão Power, os participantes se reuniram ao redor de Kadu e exaltaram sua força e vitalidade. O ator acorda cedinho todos os dias e faz um treino pesado com a esposa na academia, servindo de inspiração para todos.

Assista:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

