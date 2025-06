Após voto, Emilyn e Everton se desentendem com Cris e Kadu | Power Couple

Nat e Eike decidiram manter o voto em Carol e Radamés, mesmo após diálogo amigável com o casal. Já Tali e Rafa indicaram para a berlinda a engenheira e o artista, casal que colocou a produtora e o repórter direto na DR da semana anterior. Teve também o voto de Emilyn e Everton em Cris e Kadu: “Casal que caiu no conceito”, justificou a dentista. A indicação gerou conflito com alfinetadas das duas partes.



