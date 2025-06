Cris tenta explicar voto em Nat e Eike: ‘Não posso votar nesse lado’ | Power Couple

Cris e Kadu tentaram explicar o porquê votaram em Nat e Eike na formação da DR da última quarta-feira (4). Os dois casais haviam se aproximado no início do programa, mas recentemente tentaram se unir com o outro grupo. “Eu não posso votar nesse lado”, justificou Kadu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!