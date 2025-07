Acusações pesadas e muitos barracos! Veja spoilers do Quebra-Power Especial desta segunda (7) O Top 4 virou alvo de diversos apontamentos dos eliminados do Power Couple Novidades|Do R7 07/07/2025 - 10h32 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h32 ) twitter

O clima de tensão tomou conta da dinâmica Reprodução/RECORD

Por essa o Top 4 não esperava! No domingo (6) foi gravado o Quebra-Power Especial do Power Couple Brasil, com todos os participantes eliminados do programa. A dinâmica vai ao ar nesta segunda (7), mas você já pode ficar por dentro de alguns spoilers!

“Hoje, todo mundo vai contar um pouco da sua jornada aqui no Power Couple Brasil 7, e claro, vai rolar prêmio no final", explicou Rafa Brites.

A dinâmica era simples, do primeiro casal eliminado, para o último, cada dupla ia até o púlpito, revia sua trajetória de provas ganhas e saldo acumulado, assistia a alguma treta e debatia com os rivais que apareciam na cena. No final, escolhiam um álbum, que seria aberto no final para revelar os prêmios do jogo.

Por ordem, o primeiro casal eliminado, Gi e Diego. Eles não tiveram briga com ninguém do Top 4 na Mansão, mas ficaram chateados após assistir a uma fala de Victor quando já estavam fora do programa, portanto, apontaram o ator e Rayanne. Giovanna alegou que Victor foi machista ao falar que ela estava andando de biquíni no dia da DR. Rolou bate-boca!

Mas o clima esquentou mesmo quando Ana Paula e Antony recordaram as tretas com Carol e Radamés. A influenciadora citou a ex do atleta, e ainda acusou a judoca de se colocar na frente durante as brigas como estratégia. Já Antony, soltou: “Disse que quebrava a gente no meio!” Rolou até encarada!

Assista:

Outro momento muito tenso aconteceu quando Everton e Emilyn citaram a vida pessoal de Rayanne e Victor: “Não passa de uma amante, por isso as filhas não têm contato”. A atriz desmentiu todas as falas do rival sobre seu relacionamento, mas ficou visivelmente abalada. Victor não ficou calado!

Veja:

Victor para Everton: "Se eu encontrar com você na rua, você vai ver" #QuebraPowerEspecial



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos 💜 pic.twitter.com/yyL3oYGbM2 — Power Couple Brasil (@powercouple) July 6, 2025

E a grande rivalidade da temporada também não ficou de fora. Ao ouvir Ana dizer que Carol se colocava na frente durante as brigas, Dhomini soltou para Radamés: “Eu falo na cara, não ponho minha mulher na frente!” Nesse momento, um verdadeiro quebra-pau rolou entre os rivais!

Se liga:

Quer ver todos os detalhes da dinâmica? Não perca o programa desta segunda (7)!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Leilão, escudo humano e fim da Suíte Power: confira os destaques da penúltima semana do Power Couple

