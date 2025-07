Xingamentos criativos

Após trocarem apontamentos calorosos com Rayanne e Victor no Quebra-Power, Everton levou a briga para a Mansão e protagonizou uma confusão cheia de apelidos nada carinhosos com os atores. A gritaria foi grande, teve água jogada para cima, balde oferecido aos rivais e Dhomini precisou tirar o amigo do ambiente enquanto outros participantes se preocuparam em conter a miss

Reprodução/RECORD