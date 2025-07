Climão! Giovanna alfineta Rayanne e Victor em dinâmica do Quebra-Power | Power Couple

Chegou o momento do último Quebra-Power da temporada, que será transmitido no programa desta segunda-feira (7). Dessa vez, além de contar com o Top 4 desta temporada, os casais eliminados voltaram para resolver algumas pendências. Os primeiros a participar da dinâmica foram Giovanna e Diego, que quiseram falar com Rayanne e Victor sobre uma polêmica da primeira semana: o fato do ator ficar criticando a influenciadora por andar de biquíni pela Mansão. Os ânimos ficaram exaltados no momento da tréplica dos atores, principalmente quando Giovanna mostrou algumas fotos para comprovar seu posicionamento.



